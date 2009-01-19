Американский аэробус сбили птицы

Официальное расследование обстоятельств, приведших 15 января к экстренной посадке аэробуса А-320 авиакомпании US Airways на воду в реке Гудзон пришло к выводу, что двигатели самолета вышли из строя из-за столкновения со стаей птиц.

Данные бортовых самописцев указывают, что оба двигателя самолета отказали одновременно.

Инцидент произошел вскоре после взлета, когда самолет находился на высоте всего 975 метров.

Все находившиеся на борту 155 человек выжили. Случай этот сразу же прозвали "чудом на Гудзоне".

Пассажиров спасали сразу же подплывшие к месту событий лодки и катера. Пилот покинул самолет последним.

Поздно вечером в субботу фюзеляж самолета был извлечен из воды и размещен на барже, с тем чтобы провести дополнительные расследования.

Представительница Национального комитета США по вопросам безопасности транспорта подтвердила в воскресенье, что лед на реке Гудзон затрудняет поиски одного из двигателей, который, судя по всему, отвалился при жесткой посадке.

По ее словам, данные бортового самописца подтверждают сообщение пилота о том, что самолет столкнулся со стаей птиц.

"Примерно через 90 секунд после взлета слышны слова пилота о птицах, - сказала Китти Хиггинс. - Чуть позже в кабине пилота слышны звуки ударов и быстрое исчезновение шума двигателей. Затем слышно, как пилот говорит, что оба двигателя отказали и как он немедленно взял управление на себя."

В субботу следователи Национального бюро по безопасности на транспорте допросили пилота Чесли Салленбергера и второго пилота Джеффа Скайлса, который управлял машиной на взлете.

Скайлс первым заметил приближающуюся "в правильном строю" птичью стаю, и обратил на это внимание командира.

По словам Салленбергера, буквально через секунду крупные темно-коричневые птицы своими телами закрыли вид через лобовое стекло, послышался удар, запахло горелым, и наступила тишина, которую одна из стюардесс, также давшая показания, назвала "библиотечной" - это разом вышли из строя оба двигателя.

Чесли Салленбергер затем решил совержить жесткую посадку в реке Гудзон, разделяющую Манхэттан и штат Нью-Джерси.

При посадке никто серьезно не пострадал, кроме одного пассажира, у которого оказались сломаны обе ноги.