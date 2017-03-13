Wizz Air запустит 4 новых рейса из Львова и Киева в города Польши и Германии

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 18 июня текущего года начнёт выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а с 25-26 августа – запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии.

Читайте такжеАвиакомпания Bravo Airways прекращает рейсы "Одесса-Киев-Одесса" - источник

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, забронировать билеты уже можно на официальном сайте перевозчика по тарифам от 579 грн/19,99 евро в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы.

В частности, новые рейсы авиакомпании будут выполняться на самолетах Airbus A320 на 180 мест и А321 на 230 мест. В частности, новые рейсы в столицу Германии будут выполняться с 18 июня по средам и воскресеньям, полеты в Познань и Люблин будут осуществляться, начиная с 25 августа, по понедельникам и пятницам, а рейсы во Франкфурт-Хан - начиная с 26 августа, по вторникам, четвергам, субботам.

Таким образом, с учетом новых рейсов, Wizz Air предлагает из украинских аэропортов лоукост-перелёты по 21 направлению в 8 стран, тогда как вся сеть авиаперевозчика состоит из 138 маршрутов в 40 странах.

"Новые маршруты из Киева в Познань, Люблин и Франкфурт-Хан, рейсы по которым начнут выполняться в августе, будут способствовать дальнейшему развитию экономики, туризма и связанных с ним отраслей, одновременно усиливая бизнес связи между странами. Кроме того, уже с июня Wizz предлагает своим клиентам во Львове отличную возможность перелётов по доступным ценам в Берлин", - отметила менеджер по коммуникациям Wizz Air Сорина Ратц.

Как сообщал УНИАН, 18 января венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила о возобновлении полетов из международного аэропорта "Львов", в частности, о запуске с 13 апреля регулярных полетов по маршруту Львов - Вроцлав.

Кроме того, в текущем году авиакомпания также добавит ряд рейсов из Киева - в Варшаву с 1 июля, в Нюрнберг с 25 августа и в Копенгаген с 26 августа.

Также в 2017 году Wizz Air рассчитывает увеличить пассажиропоток на маршрутах из Киева на 64% и выставит на продажу 750 тыс. мест на киевские маршруты. В 2016 году Wizz Air перевезла более 418 тыс. украинцев.

В конце марта 2015 года авиакомпания Wizz Air сообщила о прекращении деятельности в Украине своей дочерней компании "Визз Эйр Украина". По словам руководства авиакомпании, причинами принятия такого решения стало падение украинской экономики, девальвация гривни и нестабильная ситуация на востоке страны.

Wizz Air предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 138 направлений в 40 странах. Флот авиакомпании состоит из 78 самолетов Airbus A320 и A321.