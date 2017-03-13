Немецкий лоукостер откроет ряд новых рейсов из городов США в Киев

Немецкая лоукост-авиакомпания Condor Airlines намерена с 20 марта текущего года открыть ряд новых рейсов из нескольких городов США в столицу Украины.

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Согласно данным на сайте авиаперевозчика, с 20 марта можно забронировать билеты на рейсы в Киев из следующих городов: Анкоридж (штат Аляска), Биллингс (штат Монтана), Бойсе (штат Айдахо), Бозмен (штат Монтана), Уэнатчи, (штат Вашингтон), Юджин (штат Орегон), Фэрбанкс (штат Аляска), Фресно (Калифорния), Спокан (Вашингтон) и Джуно (Аляска).

Также с 20 марта авиаперевозчик запустит рейсы в столицу Украины из следующих направлений: Кетчикан (Аляска), Лос-Анджелес (Калифорния), Льюистон (штат Мэн), Медфорд, Миннеаполис (Миннесота), Портленд (Орегон), Пулман (Вашингтон), Санта-Барбара (Калифорния), Сиэтл (Вашингтон), Сан-Франциско (Калифорния).

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал проведение 15 марта совместной пресс-конференции с одной из крупнейших европейских лоукост-авиакомпаний, руководство которой намерено объявить о начале полетов в Украину. При этом он не уточнил название авиакомпании, ссылаясь на внутреннюю политику перевозчика.

Ранее Омелян сообщил, что с осени 2017 года из международного аэропорта "Львов"начнет полеты новая лоукост-компания.

В свою очередь начальник юридического департамента по вопросам регулирования и законодательства крупнейшего лоукостера Европы - авиакомпании Ryanair - Юлиуш Коморек в это же время сообщил о планах авиакомпании в ближайшее время начать полеты в Украину. По его словам, в первую очередь рассматриваются рейсы из Украины в Польшу, а также в другие европейские страны.

Cправка УНИАН. Condor Airlines - немецкая авиакомпания, основанная 21 декабря 1955 года как Deutsche Flugdienst GmbH, начала перевозки 28 марта 1956 года. Ее основная база - аэропорт Франкфурта; второй хаб - Мюнхен. Штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне с дополнительным офисом в городе Оберурзель. Собственником авиакомпании является Thomas Cook Group.