Тариф на метро экономически не обоснован

Снижение тарифов на метро всего на 30 копеек, которое планирует осуществить глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, – экономически не обосновано и дважды незаконное. Об этом заявил директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО.

В переданном УНИАН комментарии А.СЕРГИЕНКО отмечается, что на заседании Антимонопольного комитета Украины Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал снизить стоимость проезда в метро с 2 грн. до 1,70 грн. на сессии Киевсовета 22 января. 13 января на сайте госадминистрации был обнародован проект соответствующего распоряжения.

По словам директора "Института города", "Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже не в первый раз прячется за спины своих депутатов-марионеток, когда нужно принимать непопулярные решения. На самом же деле исключительное право установления тарифов на городском пассажирском транспорте (как и цены на хлеб или коммунальные услуги) принадлежит председателю КГГА». Кроме того, отмечает эксперт, «в соответствии с установленным порядком формирования тарифов в метро, мэр обязан согласовывать их с Минэкономики и Минтранссвязи за месяц до принятия решения, но о наличии такого согласования в проекте – ни слова. Следовательно, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО собирается дважды нарушить закон».

По словам А.СЕРГИЕНКО, в проекте указана дата введения тарифов в действие – 23 января 2009 года, при этом механизм возвращения излишне уплаченных средств гражданам, которые приобрели проездные билеты, не определен.

При этом эксперт отмечает, что специальная комиссия Кабинета Министров Украины пришла к выводу, что экономически обоснованным тарифом в метро является не 1,70, а ровно 1 грн. Почему Антимонопольный комитет Украины признал 1,70 грн. «компромиссным тарифом» – пока неизвестно, говорит директор "Института города".

«Признает ли Кабинет Министров этот тариф законным – вопрос к Юлии ТИМОШЕНКО», – подытожил А.СЕРГИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, с 4 ноября 2008 г. одна поездка в столичном метрополитене стоит 2 грн., проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, или 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

По поручению первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в ноябре была создана рабочая группа для проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. По итогам проведенной работы столичной власти было рекомендовано снизить в два раза тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако цены остались неизменными.

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в отношении Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и «Киевпастранса» о незаконности повышения тарифов на проезд в столичном электротранспорте.

12 января на заседании Антимонопольного комитета, где присутствовал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, была достигнута договоренность о снижении стоимости проезда. Там мэр Киева заявил, что тарифы на проезд в общественном транспорте будут снижены с 23 января, а накануне, 22 января, соответствующее решение должен принять Киевсовет. "Я полностью контролирую ситуацию в Киевсовете, у нас там большинство, поэтому такое решение будет принято", - сказал он.