Производство автотранспорта в Украине с начала года выросло на 60%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 60% - до 756 единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, в феврале 2017 года на украинских заводах было выпущено 362 автомобилей, что два раза больше результата февраля 2016 года и на 8% меньше показателя за январь этого года.

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Производство легковых автомобилей в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 выросло на 74% - до 259 штук, а по сравнению с январем текущего года снизилось на 14%. При этом все автомобили были выпущены на заводе "Еврокар".

Коммерческих автомобилей в феврале этого года было выпущено 50 штук, что на 67% больше, чем в феврале 2016 года, и на 15% меньше, чем в январе.

Также в феврале было произведено 53 автобуса, что на 51% выше показателя за январь. В феврале прошлого года автобусы в Украине не производились.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", завод "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).