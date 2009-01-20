Укрзализныця продлила акцию бесплатной перевозки детей

«Укрзализныця» продлила свою акцию по бесплатной перевозке детей в возрасте до 16 лет определенных категорий (дети-сироты, дети-инвалиды, дети погибших шахтеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов) на первый квартал 2009 года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Как отмечается в сообщении, акция по бесплатной перевозке детей до 16 лет определенных категорий была начата «Укрзализныцей» еще в 2000 году. Все расходы на перевозку этих детей железнодорожники взяли на себя.

Согласно действующему законодательству дети в возрасте до шести лет перевозятся железными дорогами бесплатно, от 6 до 14 лет платят за проезд со скидкой 25% от полной стоимости проездного документа, а дети старшие 14 лет платят полную стоимость билета. Студенты дневной формы учебы платят 50% в плацкартных и общих вагонах целый год.