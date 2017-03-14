Новый порядок перемещения товаров в зоне АТО в действии: "Укрзализныця" отчиталась о выполнении

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" не осуществляет грузовые перевозки на временно неподконтрольную территорию Украины на востоке и обратно, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Укрзализныця" не перевозит грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно. По состоянию на 14 марта движение грузовых поездов с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей на подконтрольную и обратно через все железнодорожные стыки не осуществляется", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что движение грузовых поездов осуществляется на участке Фенольная - Кривой Торец - Константиновка в пределах территории, подконтрольной украинским властям.

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Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года. Эта блокада уже привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но используется для работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоги в украинский бюджет, а это предприятия металлургии, энергетики и угледобывающей отрасли.

Кабинет министров Украины в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предполагает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств как гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

13 марта участники торговой блокады дорог и железнодорожных путей в Донецкой и Луганской областях заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия захватили редут "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце, а задержанных активистов отвезли в полицию.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины сообщили, что из-за значительного роста угрозы терактов на объектах инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп пророссийских боевиков на подконтрольную Украине территорию, Антитеррористический центр при СБУ проводит в районе АТО контрдиверсионные мероприятия. Так, в рамках этой операции 13 марта полиция задержала 43 человек, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца.

Утром 14 марта полиция отпустила всех участников торговой блокады Донбасса, задержанных накануне.