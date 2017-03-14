Скоростной поезд Запорожье - Киев из-за ремонта будет прибывать в столицу на час позже

Скоростной поезд категории "Интерсити+" №731 по маршруту Запорожье - Киев будет временно прибывать в столицу на час позже в связи с проведением плановых ремонтных работ на ж/д участке Киев-Московский - Мироновка.

Как сообщили в пресс-службе акционерной госкомпании "Укрзализныця", этот поезд будет прибывать в столицу на час позже 5-6, 10-13, 18-20, 24-27 апреля, а также 3-4, 10-11 и 15-16 мая, при этом время отправления поезда из Запорожья и время остановок остается без изменений.

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В частности, поезд №731 будет отправляться из Запорожья в 15:37 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:50 (18-20 апреля – в 23:53) с остановками на станциях Днепр - 16:59-17:09, Каменское - 17:35-17:37, Пятихатки - 18:27-18:28, Александрия - 19:10-19:11, Знаменка - 19:38-19:39, Им. Т.Шевченко - 20:40-20:41.

В пресс-службе напомнили, что из Киева в Запорожье также ежедневно курсирует другой скоростной поезд категории "Интерсити+" №736/735.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о планах в этом году расширить сеть скоростных маршрутов, а также закупить 4 новых межрегиональных скоростных поезда локомотивной тяги.

По словам главы правления компании Войцеха Балчуна, также планируется увеличить частоту курсирования поездов в направлении Киев - Львов по новому маршруту через Винницу - Хмельницкий - Тернополь, также в направлении Киев - Харьков и Киев - Днепр - Запорожье (или Красноармейск). Кроме того, в летний период будут курсировать скоростные поезда Одесса - Днепр, Одесса - Львов и удлинен маршрут поезда Киев - Запорожье до Мелитополя.

С 23 декабря 2016 года "Укрзализныця" запустила скоростной поезд производства южнокорейской Hyundai Rotem категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша), который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов.