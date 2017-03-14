Суд отказал "Сбербанку" во взыскании с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривень

Хозяйственный суд города Киева отказал публичному акционерному обществу "Сбербанк" во взыскании с ПАО "Укрзализныця" почти 1,5 млрд гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В прокуратуре отметили, что данное финучреждение, которое является 100% дочерним банком российского ОАО «Сбербанк», обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных денежных средств с ПАО «Укрзализныця» в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и государственным предприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году.

Однако в связи с пребыванием ГП «Донецкая железная дорога» в состоянии прекращения, банк безосновательно решил взыскать задолженность с ПАО «Укрзализныця», отмечается в сообщении.

«С целью защиты интересов государства и предотвращения незаконного взыскания значительной суммы денежных средств с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабинета министров Украины, прокуратурой города Киева осуществлено вступление в рассмотрение указанного дела», - подчеркнули в пресс-службе.

По результатам судебного рассмотрения Хозяйственный суд Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований.