"Укравтодор" начал проектирование новой дороги на границе с Венгрией

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") до конца 2017 года закончит проектирование автомобильной дороги в сторону Венгрии, которая соединит украинскую трассу Киев – Чоп и венгерскую Будапешт – Ньиредьхаза.

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Как сообщила пресс-служба агентства, «Укравтодор» начал проектирование автомобильной дороги на границе с Венгрией, а проектные работы новой дороги с украинской стороны к КПП «Дийда» будут завершены до конца этого года.

"Это упростит транспортное сообщение между Украиной и Европой, снимет нагрузку с контрольно-пропускного пункта «Чоп-Захонь», на который пока приходится основная часть грузовых автомобильных перевозок. Таким образом будет решена многолетняя проблема сообщения между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сооружение автомагистрали, общая протяженность которой составляет 281 км, было приостановлено на территории Венгрии в 20 километрах от границы с Украиной, чтобы определить оптимальный вариант прохождения трассы через границу между двумя государствами.

«Сейчас принято решение о прохождении этой трассы возле с. Дыйда с сооружением нового одноименного КПП», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в этом году на границе Украины и Венгрии появится новый КПП Большая Паладь - Надьгодош. «Укравтодор» проведет ремонт 11,5 км автомобильной дороги от поселка Чепа к новому КПП. На территории Венгрии подъезд к КПП уже построен. Оформление документов украинским и венгерским пограничниками и таможенниками будет осуществляться на совместном пункте контроля.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина и Венгрия до 2020 года построят новую автостраду на украино-венгерской границе. Данная договоренность между странами была достигнута в ходе официального визита украинской делегации в Венгрию в конце ноября.

Ранее Кабмин утвердил проект соглашения между Украиной и Венгрией о совместном содержании автомобильных мостов в приграничной зоне.