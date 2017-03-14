Турция запретила своим судам посещать оккупированный Крым - Гройсман

Турция запретила своим судам посещать оккупированный Россией Крым, и это является свидетельством дружественности Анкары по отношению к Украине. Как сообщили в пресс-служба правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

«Сегодня, в день визита, мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень мощный сигнал», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Читайте такжеГройсман в Турции: договариваются о свободной торговле и защите инвестиций

Ранее Гройсман заявил, что Украина и Турция до конца текущего года планируют согласовать соглашения о зоне свободной торговли, о взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения. По мнению премьера, спектр взаимодействия Украины с Турцией чрезвычайно широкий: от космоса до недр, и потому у двух стран есть хорошие шансы нарастить товарооборот до 20 млрд долл. с нынешних 3 млрд долл. в год.

Как сообщил УНИАН, премьер Гройсман находится с официальным визитом в Турции. Киев и Анкара уже подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины и Турции, использующим паспорта в форме ID-карт с электронным носителем, въезжать и выезжать в Турцию и Украину и находиться на территории Турции и Украины без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.