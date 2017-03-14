Первый самолет Ryanair совершил посадку в украинском аэропорту

Борт с регистрационным номером EI-SEV, который используется как самолет бизнес-авиации, вылетел из Дублина рейсом FR67 и приземлился в Киеве в 19:19, передает Аvianews.

Читайте такжеЛоукостер Ryanair в ближайшее время может объявить о начале полетов в Украину - представитель компании

Уже 15 марта коммерческий директор лоукоста Ryanair Дэвид О'Брайан проведет две пресс-конференции о начале полетов из Украины.

Далее борт EI-SEV перевезет топ-менеджера Ryanair и министра во Львов, где в 14:00 пройдет торжественная встреча самолета и вторая пресс-конференция, к которой присоединится руководство аэропорта Львов.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал проведение 15 марта совместной пресс-конференции с одной из крупнейших европейских лоукост-авиакомпаний, руководство которой намерено объявить о начале полетов в Украину. При этом он не уточнил название авиакомпании, ссылаясь на внутреннюю политику перевозчика.