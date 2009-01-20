ЕБРР предоставит «Укрзализныце» на 62,5 млн. долл. кредита

20 января «Укрзализныця» и Донецкая железная дорога подписали кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Со стороны «Укрзализныци» соглашение подписал генеральный директор Михаил Костюк, Донецкой железной дороги – начальник железной дороги Николай Сергиенко, от ЕБРР – директор бизнес-группы инфраструктуры банка Томас Маэр.

Кредитные средства в размере 62,5 млн. долл. США будут направлены на программу «Укрзализныци» по обновлению железнодорожного подвижного состава. В частности, средства ЕБРР направят на приобретение грузовых полувагонов для Донецкой железной дороги. Специалисты отмечают достаточно выгодные условия предоставления кредита: срок – на 10 лет, libor +6% и отсрочка начала платежей на три года.