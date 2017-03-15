Крупнейший европейский лоукостер Ryanair в октябре откроет 11 рейсов из Киева и Львова

Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

Об этом сказал коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан на пресс-конференции.

"Мы будем работать с двумя аэропортами. 4 маршрута будет открыто из Киева, еще 7 будет со Львова", - сказал он.

По его словам, из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

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О'Брайан также отметил, что цена билета составит от 19,99 евро.

"Акционная цена от 19,99 евро действует на рейсы в октябре-ноябре, которые были забронированы до полуночи 16 марта", - сказал он.

По словам О'Брайана, Украина станет 34 страной в сети перевозчика.

Он также сообщил, что рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и Мемминген будут осуществляться 2 раза в неделю, в Краков и Вроцлав - 3 раза неделю. Тогда как рейсы из столицы Украины в Эйндховен будут осуществляться 3 раза в неделю, в Лондон - 5 раз в неделю, в Манчестер - 3 раза в неделю и в Стокгольм - 4 раза в неделю.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair приняла решение о выходе на украинский рынок.

Затем Boeing 737-700 авиакомпании Ryanair 14 марта совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны.