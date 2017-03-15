Все пути, ведущие к оккупированному Донбассу, будут перекрыты до 13:00 - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после экстренного заседания СНБО сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«До 13:00 будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения», - сказал Турчинов.

По его словам, в зоне проведения АТО не будет допущено никаких провокаций, или диверсионной деятельности, которая вредит безопасности страны. «Министерство внутренних дел, СБУ, будет привлекать общественность на помощь, но это касается не судимых, не провокаторов, а тех то реально хочет помочь государству, обеспечить полный контроль во исполнение решения СНБО», - отметил секретарь СНБО.

«Хочу сказать всем патриотам: кто хочет защищать Украину, пожалуйста подписывайте контракт и пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ», - подытожил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 15 марта, приняла решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции.

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"Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных «республик», с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения», - подчеркнул Турчинов.