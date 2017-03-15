Крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал продажу билетов на рейсы из Киева и Львова

На сайте ирландского лоукостера Ryanair началась продажа билетов на рейсы из Киева и Львова в несколько европейских стран.

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Как было объявлено сегодня на пресс-конференции, самые дешевые билеты продаются по 19,99 евро в одну сторону. Такая цена будет действовать до полуночи 16 марта и их количество ограничено, отмечает "ЕвроПравда".

Рейсы из аэропорта "Борисполь" будут выполняться в Эйндховен 3 раза в неделю, Лондон Станстед - 5 раз в неделю, Манчестер - 3 раза в неделю, Стокгольм Скавста - 4 раза в неделю.

Билеты на выходные дни стоят дороже. Например, из Львова в Краков можно долететь за 32,99 евро.