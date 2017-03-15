Итог "многолетней битвы": Lufthansa и профсоюз договорились о зарплатах и пенсиях

Немецкая Группа Lufthansa и объединение пилотов Cockpit заявили в среду, 15 марта, об урегулировании конфликта, который продолжался с 2014 года и повлек серию забастовок протеста, которые в 2014-2015 гг. стоили работодателю 351 млн евро, и еще 100 млн евро стоила недельная акция в ноябре 2016 года, передает AFP.

Компания пообещала повысить зарплаты на 11,4% за период с мая 2012 г. по июнь 2022 г. 5400 пилотов, которые работают в Lufthansa, Lufthansa Cargo и бюджетной «дочке» группы Germanwings. Также они получат разовый бонус в размере оклада за 1,8 месяца. Кроме того, компания обязуется сохранить до середины 2022 г. не менее 325 экипажей, которые подпадают под действие соглашения.

Читайте такжеУкраина рассчитывает подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в 2017 годуВ свою очередь, пилоты согласились на постепенное повышение пенсионного возраста и некоторые изменения в схеме начисления пенсий. В частности, они согласились, что их пенсии будут напрямую связаны с тем, сколько они работали в месяц.

Все детали стороны досогласуют до конца этого года, затем условия договоренностей утвердит профсоюз и правление Lufthansa.

Член правления профсоюза Йорг Хандверг выразил удовлетворенность, что соглашение позволит мирно завершить многолетнюю «битву».