СМИ: В Германии осуществили обыски в офисах Audi

В главных офисах немецкой автомобилестроительной компании Audi в городе Ингольштадте в среду, 15 марта, проходят обыски в связи с расследованием дела о манипуляции компании с данными тестов эмиссии дизельных двигателей, как сообщает DW.

По данным немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранители осуществляют обыски в офисах Audi в других городах земель Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония.

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Дело в отношении манипуляций с данным тестов компании Audi, которая входит в концерн Volkswagen, было открыто прокуратурой Мюнхена в феврале 2017 года. Как сообщает агентство AP, в прокуратурах Мюнхена и Ингольштадта пока не прокомментировали ситуацию с обысками.

Напомним, несмотря на финансовые и имиджевые потери на фоне скандала с выбросами, немецкий концерн Volkswagen заявил о чистой прибыли в 5,1 миллиарда евро по итогам 2016 года. В конце февраля крупнейший автопроизводитель Европы сообщил об общей выручке в 217 миллиардов евро и рекордные продажи своих машин.