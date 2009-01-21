«Укрзализныця» поборется за грузоотправителей

Кардинально изменить своё отношение к заказчикам перевозок и поиску новых грузов призвал своих подчинённых генеральный директор «Укрзализныци» Михаил Костюк. Об этом пишет сегодня «Гудок».

«Надо создать все необходимые условия, чтобы полностью использовать конкурентные преимущества железнодорожного транспорта», – потребовал он.

Задача продиктована потерями в грузоперевозках почти на 40% в четвёртом квартале минувшего года. Объективно грузы с железных дорог «увёл» экономический кризис, заставивший многие предприятия свернуть производство. Но, по мнению руководства «Укрзализныци», не только это поставило на прикол более чем 30 тыс. грузовых вагонов и почти 800 локомотивов.

«Анализ показывает, что значительную часть грузов перехватили другие виды транспорта из-за нашей же нерасторопности, случаев воровства и даже из-за того, что мы банально не рекламируем свои услуги, не используем все возможности», – считает Михаил Костюк.

По его словам, нарастить грузопоток смогут контрейлерные перевозки – доставка на специальных платформах маршрутными поездами автомобилей вместе с грузами. На горных перевалах Карпат в условиях нынешней снежной зимы это была бы незаменимая услуга для дальнобойщиков.

«Несколько лет назад по нашей магистрали успешно курсировали такие поезда, но отмена скидок на контрейлерные перевозки привела к их подорожанию», – пояснил причину переориентации заказчиков на более дешёвые автомобильные маршруты первый заместитель начальника Львовской железной дороги Богдан Пих.

Чтобы развивать сервисный ассортимент, считает он, железным дорогам нужно вернуть право устанавливать для клиентов конкурентоспособную цену перевозок.

В минувшем году Львовская магистраль недополучила 35% запланированных к перевозке грузов. В минус сработали и другие дороги: по предварительным подсчётам, убытки отрасли составили 0,8 млрд гривен ( 4 млрд руб.).

Сейчас одним из приоритетов работы, говорится в официальном сообщении пресс-службы «Укрзализныци», станет обеспечение роста грузооборота за счёт расширения номенклатуры грузов, внедрения новых направлений и технологий перевозок. В частности, активно будут изучаться потребности грузоотправителей с целью предложения услуг, которые в полной мере удовлетворят их запросы. Это и позволит переключить грузопотоки на железнодорожный транспорт.