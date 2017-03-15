Стоимость ремонта дорог Киева завышена на 11 миллионов - Госаудитслужба

Государственная аудиторская служба (Госаудитслужба) по результатам проведенной плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации "Киевавтодор" за период с 1 января 2014 года и по 1 сентября 2016 года выявила завышение подрядчиками стоимости ремонта дорог Киева на сумму около 11 миллионов гривень.

В частности, как сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы, подрядчики безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно применили нормы и расценки на выполнение таких работ.

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"Следует заметить, что один из исполнителей ремонтных работ - а именно компания "Тилльман Инжиниринг" - препятствовал специалистам Госаудитслужбы, из-за чего невозможно было провести встречную сверку, чтобы документально подтвердить стоимость выполненных по заказу КК "Киевавтодор" работ по капитальному ремонту Южного моста через Днепр (Дарницкий район Киева) на сумму более 46 миллионов гривень", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе ревизии Госаудитслужба выявила нарушения законодательства в сфере закупок за госсредства. В частности, "Киевавтодор" не отменил торги и заключил с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 миллионов гривень, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документации конкурсных торгов.

В пресс-службе добавили, что Госаудитслужба уведомила Киевскую городскую государственную администрацию о результатах ревизии, а также направила соответствующие материалы в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Как сообщал УНИАН, данная плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации "Киевавтодор" была начата работниками Госаудитслужбы в конце прошлого года.

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проведенных в 2016 году проверок выявила финансовые нарушения в облавтодорах на общую сумму около 185 миллионов гривень, которые, в частности, были связаны с установлением завышенных цен при закупке материалов и услуг для дорожной отрасли.

При этом наибольшее количество нарушений выявлено в Киевской, Львовской, Николаевской и Черниговской областях. Наихудшая ситуация стожилась в Полтавском облавтодоре, где Госаудитслужба выявила нарушений почти на 57 миллионов гривень.