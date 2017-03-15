Дорожники рассказали, сколько ям залатали с начала года

Как сообщили в пресс-службе государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", отвечающей за эксплуатацию и содержание автомобильных дорог страны, с 1 марта в Украине стартовал сезон ликвидации на дорогах государственного и местного значения ямочности и деформаций, образовавшихся в зимний период.

Читайте такжеГройсман призвал дорожные службы подготовиться к масштабному строительству дорог

В пресс-службе отметили, что для выполнения ремонтных работ за указанный период было задействовано 462 бригады, которые в основном применяли для ликвидации деформаций горячий асфальтобетон и черный щебень.

"Ликвидация ямочности - больная тема для общества, особенно после зимы, когда состояние дорог резко ухудшилось. Так что мы приняли решение каждую неделю публично отчитываться о ходе аварийного ремонта", - цитирует пресс-служба руководителя госкомпании "Автомобильные дороги Украины" Артема Гриненко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в текущем году ликвидировать ямы и выбоины на 30 тысячах километров украинских автодорог за 2 миллиарда гривень, предусмотренных в госбюджете на эти цели.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.