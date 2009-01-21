«Chevrolet Niva» впервые испытывает проблемы со сбытом

Всего с завода уйдет 400 работников из 1400, сообщила пресс-секретарь компании Людмила Мурычева, пишут сегодня vedomosti.ru.

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По ее словам, завод сократит производственный план и перейдет на работу в одну смену (сейчас — две). На сегодня назначено собрание работников «GM-АвтоВАЗа», на котором они обсудят дальнейшие действия.

Причина сокращения производства и сотрудников — ситуация на рынке, говорит Мурычева. Спад спроса «GM-АвтоВАЗ» почувствовал в конце прошлого года. Рабочие ушли на рождественские каникулы 15 декабря. Компания сообщила, что годовой объем продаж единственной выпускаемой модели Chevrolet Niva даже чуть вырос: в России было продано 48 647 машин против 48 153 в 2007 г. Но, по данным двух дилеров, за последние три месяца прошлого года продажи Niva в России по сравнению с октябрем — декабрем 2007 г. упали на 23% до 10 880 машин.

Спрос сейчас сдвинулся с мертвой точки, говорит менеджер по продажам тольяттинского дилера «GM-АвтоВАЗа» — компании «Марш» Николай Салмин, но запас дилера сейчас больше 40 машин, тогда как в прошлом январе на Niva была очередь в 1-2 месяца. Сток есть и у самого «GM-АвтоВАЗа» — пока завод присылает дилерам машины, выпущенные в 2008 г., говорит он.

Проблемы со сбытом уже выпущенных автомобилей есть у всех производителей, и они тоже решают их, останавливая заводы. Группа ГАЗ запустила завод в понедельник в режиме три дня в неделю, «Камаз» — пять дней в неделю, рабочие «АвтоВАЗа» выйдут с новогодних каникул только 2 февраля, УАЗ будет стоять с 25 января по 9 февраля, до 12 января стояли «Ижавто» и «Автофрамос». О сокращениях сообщал только «Камаз» (до 10% персонала), напоминает аналитик ИК «Метрополь» Михаил Пак, но при нынешнем прогнозе рынка этому примеру могут последовать и другие производители. По его прогнозу, «GM-АвтоВАЗ» сможет продать в этом году максимум 40 000-42 000 машин с учетом экспорта, т. е. почти на 30% меньше, чем в 2008 г.