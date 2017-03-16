ЕС запросил у Украины информацию о товарной блокаде зоны АТО и сегодня представит свою позицию

Европейский Союз запросил у Украины информацию по решению Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в зоне АТО и сегодня представит свою позицию.

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Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве.

«Мы запросили информацию у украинских властей и представим свою позицию в течение нескольких часов», - сказал он.

При этом Мингарелли отметил, что решение СНБО стало неожиданностью для ЕС, поскольку в течение последних недель европейские партнеры поддерживали политику инклюзивности временно оккупированных территорий.

«Если быть честным, мы были удивлены, потому что в течение недель поддерживали инклюзивный подход к урегулированию конфликта. В то же время, мы понимаем, что в течение последних недель произошло много изменений, в частности - сепаратисты захватили украинские предприятия. Мы ждем дополнительную информацию, чтобы понять рациональную составляющую принятого решения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Энергетическую блокаду АТО раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям

Блокада активистами железнодорожного сообщения с оккупированными территориями началась в конце января 2017 года.