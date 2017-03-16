Очередной автоскандал: Renault подозревают в фальсификации данных о вредных выбросах в течение 25 лет

Прокуратура Франции подозревает автостроительную корпорацию Renault в том, что она в течение 25 лет скрывала истинные результаты тестов эмиссии дизельных и бензиновых двигателей.

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Как говорится в отчете французских правоохранителей, всему руководству компании было известно о манипуляции результатами тестов, включая генерального директора корпорации Карлоса Гона, передает «Немецкая волна».

На основе этого отчета в январе 2017 года французская прокуратура начала расследование в отношении Renault. Однако в самой компании обвинения категорически отвергают.

Согласно данным французских правоохранителей, много моделей Renault были оснащены специальными устройствами, которые значительно занижали реальные объемы вредных выхлопов во время тестов. Разница между результатами тестов и настоящим количеством вредных выхлопов, по данным расследователей, достигала 377 процентов.

Основное внимание расследователей сосредоточено на последних моделях автомобилей Renault, однако они считают, что незаконная практика сокрытия истинных объемов вредных выхлопов использовалась корпорацией с 1995 года. В частности, одной из моделей Renault, на которой использовались устройства для занижения объемов выхлопов, по данным правоохранителей, было первое поколение популярной бюджетной модели Renault Clio, производство которого началось в 1990 году.