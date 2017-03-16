Гройсман – Омеляну: на дороги уже выделено 14 миллиардов, и не надо говорить, что денег нет

Правительство Украины обеспечило достаточное финансирование для старта дорожных работ уже в ближайшее время, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Я обращаю внимание министра инфраструктуры на необходимость начинать работы по разрушенным дорогам. У нас 95% дорог разрушены. И не надо сейчас говорить, что денег на это нет. Деньги есть. У нас есть уже 14 млрд грн», - сказал Гройсман.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что дополнительный ресурс поступит от перевыполнения показателей бюджета и проведения процедуры репрофайлинга внутренних гособлигаций.

«Для старта денег хватает. Организуйте работы должным образом», - потребовал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 млрд грн. По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.