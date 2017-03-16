"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в западном направлении

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период весенних школьных каникул с 24 марта по 2 апреля назначила три дополнительных поезда в западном направлении.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", в указанный период будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы 24 марта, в обратном направлении - 26 марта; № 207/239 Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева 31 марта, а из Ужгорода - 1 апреля; № 235 Харьков - Ужгород, который будет отправляться из Харькова 24 и 31 марта, а из Ужгорода - 26 марта и 2 апреля.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

"В случае роста спроса на железнодорожные путешествия в период каникул "Укрзализныця" планирует увеличить количество дополнительных поездов и периодичность курсирования популярных круглогодичных поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на март-апрель дополнительные рейсы скоростных поездов категории "Интерсити+" №728/727 по маршруту Киев - Харьков - Киев и № 736/735 Киев - Запорожье - Киев.