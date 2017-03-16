До 15 апреля Администрация морпортов подаст свои предложения по снижению портовых сборов

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) намерено провести встречу с представителями Министерства финансов, в ходе которой планируется обсудить возможные варианты снижения действующих портовых тарифов и сборов, взимаемых с судов в морских торговых портах страны, а также их последствия для экономики.

Об этом сообщил на встрече с представителями бизнеса исполняющий обязанности руководителя Администрации морских портов Райвис Вецкаганс.

Читайте такжеОмелян о будущем Администрации морпортов: админперсонал и зарплаты сократят, офис перенесут в Киев

"Снижать портовые сборы до 50% без анализа имеющихся инвестпроектов мы не можем. Мы сейчас ведём работу над тем, чтобы понять, насколько мы можем снизить портовые сборы. Снижая для бизнеса нагрузку по сборам, мы хотим видеть, что снижаются наши налоговые отчисления (доля обязательного отчисления госпредприятиями морской отрасли прибыли в госбюджет составляет 75% - УНИАН). По этому поводу мы будем говорить с Министерством финансов", - сказал Вецкаганс, уточнив, что встреча с представителями Минфина запланирована на 20 марта.

Руководитель Администрации морпортов также сообщил, что в настоящее время АМПУ совместно со Всемирным банком разрабатывает методику формирования ставок портовых сборов.

"Методика, которую предлагает Всемирный банк, правильная. У нас четкая задача: до 15 апреля подать свои предложения по портовым сборам, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут практические решения", - отметил Вецкаганс.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о намерении пересмотреть действующие портовые тарифы и сборы в сторону их поэтапного снижения дважды на 30%. Тогда же министр сообщил о договоренности с Вецкагансом в течение февраля завершить обсуждения по данному пересмотру тарифов, чтобы уже в марте начать процесс внедрения сниженных сборов в портах.

Кроме того, ранее Министерство инфраструктуры сообщало о планах на законодательном уровне уменьшить долю обязательного отчисления государственными предприятиями морской отрасли прибыли в госбюджет до 30% с действующих ныне 75%, так как, по мнению руководства министерства и АМПУ, эта норма не дает возможности предприятию осуществлять инвестиции в обновление портовой инфраструктуры в необходимом объеме.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, порт "Черноморск" (бывший Ильичевский), Белгород-Днестровский порты и порт "Южный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и порт "Ольвия" (ранее специализированный порт "Октябрьск"). Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.