В развитие морпортов в этом году планируется вложить более 3 миллиардов гривень - АМПУ

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в 2017 году планирует вложить в модернизацию и развитие портовой инфраструктуры 3,507 миллиарда гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМПУ.

"Плановый объем капитальных инвестиций в 2017 году - 3507 миллиона гривень, в том числе 929,8 миллиона гривень – на 6 причалов, общей длиной – 1,55 тысячи метров, и на 4 проекта дноуглубления в двух портах - 1 737,7 миллиона гривень", - отметили в пресс-службе.

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В частности, речь идет о реконструкции подходного канала в порту "Южный" (общий объем дноуглубления - до 3,45 миллиона кубометров), стоимость работ – более 1 миллиарда гривень, глубина – 21 метр.

Также запланирована реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в "Южном": стоимость работ - почти 1,436 миллиарда гривень, глубины составят - 16-19 метров.

В планах - реконструкция операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана морского порта "Черноморск", где дноуглубление составит 2,5 миллиона кубометров, стоимость работ - 720 миллионов гривень. Кроме того, планируется реконструкция подходного канала в "Черноморске" - до 16 метров, стоимость работ - 115,3 миллиона гривень.

В числе запланированных работ – возобновление строительства контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского морского порта, где АМПУ является партнером в реализации проекта дочернего предприятия "ГПК Украина" компании "ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ". Стоимость проекта – 5,189 миллиарда гривень.

Согласно данным в презентации, обнародованной пресс-службой АМПУ, предприятие планирует реализовать шесть проектов для развития портовой инфраструктуры, в частности, строительство причала 1-з морского порта "Одесса" общей стоимостью 422,4 миллиона гривень; реконструкция гидротехнической части причалов № 3-4 морского порта "Мариуполь" – 333,2 миллиона гривень; реконструкция гидротехнической части причала № 1 морского порта "Черноморск" – 88,2 миллиона гривень; реконструкция гидротехнической части причала № 2 морского порта "Черноморск" – 700,4 миллиона гривень; реконструкция причала № 7 морского порта "Одесса" – 1,07 миллиарда гривень; строительство и обустройство альтернативного въезда к морскому порту "Одесса" – 250 миллионов гривень.

Также сообщается, что для создания конкурентных условий для ведения бизнеса в морских портах руководство АМПУ считает необходимым в текущем году поддержать паспортные глубины на подходах и в акваториях морских портов, а также пересмотреть разделительные балансы между АМПУ и государственными портовыми операторами.

Помимо этого, в 2017 году запланировано применение международных стандартов контроля в процессе строительства объектов портовой инфраструктуры (FIDIC), что позволит иностранным дноуглубительным компаниям начать работу на украинском рынке.

"Наша задача – запустить задекларированные инфраструктурные и инвестиционные проекты, чтобы эти действия увидел украинский и иностранный бизнес. Мы ставим перед собой цель равномерно развивать порты во всех регионах для сбалансированной работы транспортной системы и меняться в соответствии с требованиями времени. И уже в этом году мы увидим первые результаты нашей работы", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины в 2016 году получила 3,854 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 1% больше, чем в 2015 году. Доход предприятия составил 7,297 миллиарда гривень, что на 5% больше, чем в 2015 году.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Южный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.