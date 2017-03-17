Франция присоединилась к открытому Британией делу о коррупции в Airbus
В прошлом году эксперты предполагали, что европейской авиакосмической корпорации Airbus может грозить расследование и в США.
Французские власти подключилась к начатому Великобританией расследованию в отношении Airbus Group, сообщается на сайте авиаконцерна, передает «Коммерсант».
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Компания напоминает, что в августе прошлого года британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) объявило Airbus Group о начале следствия по факту обвинений в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в сфере гражданской авиации.
Теперь расследование будет проводиться в координации представителями двух стран. Авиаконцерн пообещал сотрудничать с обеими сторонами следствия.
В прошлом году эксперты предполагали, что европейской авиакосмической корпорации Airbus может грозить расследование и в США.
Напомним, начатое Великобританией дело в отношении концерна связано с нарушениями при работе со сторонними консультантами.