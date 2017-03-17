Глава Львовского облавтодора уволен за неэффективную работу

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" уволила директора Львовского облавтодора Андрея Слипецкого за неэффективную работу.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной акционерной компании.

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"16 марта 2017 года был освобожден от занимаемой должности директор Львовского облавтодора - Слипецкий Андрей Степанович, несмотря на то, что он пытался скрыться от этого решения на больничном. Основанием для этого являются системные нарушения и недостатки в работе, в частности непроизводительное использование и сохранность имущества предприятия, неэффективное использование средств, наличие высокого уровня кредиторской и дебиторской задолженностей и системное невыполнение приказов компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что одним из главных недостатков работы бывшего руководителя облавтодора были существенные нарушения достоверности информации о деятельности предприятия, которая предоставлялась руководству "Автомобильных дорог Украины".

В феврале текущего года компания "Автомобильные дороги Украины" создала и направила контрольно-ревизионную комиссию для полной проверки деятельности Львовского облавтодора из-за большого количества жалоб на руководителя предприятия. В ходе работы комиссии руководитель облавтодора пытался скрыть часть документов и тем самым препятствовал проверке.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" является главным исполнителем работ по содержанию дорог общего пользования, протяженность которых 170 тысяч километров.

100% акций компании принадлежат государству в лице "Укравтодора". В состав госкомпании входят 33 дочерних предприятия, которые действуют во всех областях Украины и имеют больше 400 филиалов.