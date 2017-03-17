"Антонов" показал новое видео с украинским многоцелевым самолетом Ан-132D

Опубликовано новое видео с покраской украинского самолета Ан-132D, передали в пресс-службе ГП "Антонов". Также в конце видео можно увидеть запуск двигателей.

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Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов», единственный в Украине производитель авиатехники, 20 декабря представил первый образец нового транспортного самолета Ан-132.

Презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна «Укроборонпром» и предприятия «Антонов», входящего в состав концерна. Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации этого самолета.