В МВД хотят ввести фотофиксацию при техосмотре автомобилей (видео)

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, в правительстве убеждены, что введение фиксации процесса поможет преодолеть взяточничество и ликвидирует схемы фиктивного прохождения процедуры.

Технический осмотр обязателен для общественного транспорта и коммерческих перевозчиков пассажиров и грузов. По замыслу, фотодоказательства процесса проверки машин должны храниться в течение трех лет. "Основной критерий для нас, чтобы были эти снимки, чтобы машина заехала в центр, а остальное – на ответственности станции, которая проводит контроль технический. В случае, если с транспортным средством что-то случается, мы понимаем, кто проводил, и можно поднять эти материалы", - пояснил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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В фотокадр должен попасть государственный номер и VIN код автомобиля. Фотографии приобщаются к акту прохождения техосмотра. Проблем в этом в технических лабораториях не видят.

"Это усложняет работу некачественных участников этого рынка", - говорит представитель одной из них Сергей Будюк. Власти поясняют, что контроль за прохождением техосмотра усиливают, потому что на дорогах до сих пор фиксируются случаи вопиющей неисправности маршруток, у которых на ходу отлетают колеса или же в открытые двери выпадают пассажиры. Но простые автовладельцы к перспективам побороть таким образом коррупцию относятся скептически.

Большинство опрошенных водителей обещают не давать взяток за техосмотр, если процедура будет прозрачной и быстрой. И все же советуют начать с техосмотра украинских дорог, а не машин, которые ими передвигаются.