Омелян рассказал, как электромобили для населения могут подешеветь на 40%

Электромобили для населения могут подешеветь на 40% после принятия законопроекта "О стимулировании развития рынка электрического транспорта в Украине", который предусматривает уменьшение НДС и отмену сбора акциза на импорт и продажу электромобилей.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил министр Владимир Омелян во время встречи рабочей группы, которая работает над мерами по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине.

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"Электромобили для населения могут подешеветь более чем на 40%, если наш законопроект будет принят", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В пресс-службе отметили, что законопроект предусматривает меры по стимулированию спроса на электрический транспорт, создание благоприятных условий для привлечения стратегических инвесторов и развития национального производства, улучшение бизнес-климата для малого и среднего бизнеса в сфере пассажирских перевозок, развитие инфраструктуры и повышение комфорта владения электрическим транспортом.

Как сообщил корреспонденту УНИАН участник рабочей группы по законопроекту "О стимулировании развития рынка электрического транспорта в Украине" Александр Озеран, проект закона будет внесен в Верховную Раду приблизительно через 2 недели.

"Законопроект "О стимулировании развития рынка электрического транспорта в Украине" предусматривает уменьшение НДС и устранение сбора акциза на импорт и продажу электромобилей. Пока он проходит стадии обсуждения и будет внесен в Верховную Раду через 2 недели", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Закон "О Таможенном тарифе" относительно ввозной пошлины на электромобили", которыми устанавливается нулевая ставка ввозной пошлины на транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями.

В ноябре 2015 года Верховная Рада не приняла проект закона №1912 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора операций по ввозу и поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.