Тарифы на проезд в транспорте Киева не снижены

Антимонопольный комитет Украины принял решение назначить новое заседание из-за невыполнения властями Киева требования снизить тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он напомнил, что 12 января т.г. мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично заявил о том, что 22 января этого года Киевсовет примет решение о снижении тарифов до 1,7 грн. в метро и до 1,5 грн. – в наземных видах общественного транспорта.

«Вместо этого заседание Киевсовета закрылось, и соответствующее решение не принято», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещал, что новые тарифы будут введены с 23 января, то есть с завтрашнего дня.

«В связи с этим АМК решил назначить новое заседание, которое будет посвящено выполнению требований АМК Киевской государственной городской администрацией относительно снижения тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях до экономически обоснованного уровня», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в соответствии с конкурентными нормами, такое заседание должно проводиться не раньше чем через пять дней, начиная с сегодняшнего дня. А.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнил, что завтра будет принято окончательное решение о дате его проведения.

Также исполняющий обязанности председателя АМК отметил, что если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова проигнорирует требования АМК, то комитет будет принимать соответствующее решение относительно КГГА, Киевского метрополитена и КП «Киевпасстранс». В частности, относительно КГГА возможно только решение о нарушении, относительно предприятий – штрафные санкции до 10% годовой выручки.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что решение АМК может быть оспорено в суде.

Как сообщал УНИАН, 12 января т.г. в ходе расширенного заседания Антимонопольного комитета Украины при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО было принято решение о снижении тарифов на проезд в столичном метро на 30 коп., в наземном транспорте – на 50 коп.

Как отметил первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО, стоимость проезда в коммунальном наземном транспорте будет снижена до 1 грн. 50 коп., в метро – до 1 грн. 70 коп.

По его словам, при пересмотре тарифов были учтены замечания АМК.

На заседании также принято решение о закрытии дела относительно экономической обоснованности тарифов КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен».

Со своей стороны А.МЕЛЬНИЧЕНКО высказал пожелание, чтобы соответствующее решение о снижении тарифов было принято на ближайшем заседании Киевсовета, 22 января.

«Никаких проблем не будет», – сказал в ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как отмечалось на заседании, новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева должны вступить в силу с 23 января.