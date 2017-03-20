Boeing пошла на мировую с российской "Энергией": иск по проекту "Морской старт" закрыт

Окружной суд Калифорнии подтвердил мировое соглашение между российской РКК "Энергия" и американской корпорацией Boeing о закрытии судебного иска по долгам проекта "Морской старт". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор российской корпорации Владимир Солнцев.

"16 марта калифорнийский суд принял решение о том, что судебный иск прекращает свое существование, причем окончательно и безвозвратно. Сейчас для нас самый важный момент, что все судебные претензии в отношении РКК "Энергия" прекращены, и мы начинаем реализацию программы сотрудничества, которую подписали совместно с Boeing", - сказал он.

Читайте такжеЗамглавы Космического агентства Владимир Михеев: Если не поменяется подход к космической отрасли, говорить о месте Украины в космосе вообще не придетсяСреди совместных проектов, которые запланировали корпорации, Солнцев назвал предоставление мест американским астронавтам на российских космических кораблях "Союз", повышение эффективности солнечных батарей в космической технике, сотрудничество в области унифицированного стыковочного узла, переговоры по совместному участию в создании окололунной инфраструктуры. "Это достаточно обширная программа сотрудничества", - отметил глава РКК "Энергия".

"По окололунной инфраструктуре мы смотрим, можем ли поучаствовать в проекте своим модулем либо еще каким-то активом, который можем создать вместе с Boeing. Сейчас рабочие группы над этим думают", - пояснил глава РКК "Энергия".

Согласно последнему ежеквартальному отчету РКК "Энергия", Boeing подал в суд на российскую корпорацию в 2013 году о взыскании $92 млн и $130 млн, а также процентов, которые должен был определить суд. Такая сумма образовалась после банкротства проекта "Морской старт" в 2009 году, когда Boeing осуществил выплаты кредиторам и потребовал частичной компенсации затрат у других участников проекта. РКК "Энергия", украинское КБ "Южное" и "Южмаш" отказались возвращать компании Boeing требуемые с них средства. После реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия".

После нескольких лет разбирательств в мае 2016 года суд центрального округа Калифорнии вынес решение, в котором удовлетворил требования американской корпорации к РКК "Энергия" на сумму примерно $330 млн. 22 июля 2016 года суд приостановил судебное решение в связи с тем, что стороны подали заявление о переговорах о мировом соглашении. 31 декабря 2016 года представители сторон достигли согласия относительно большинства элементов окончательного мирового соглашения.

После этого НАСА решило заключить соглашение с Boeing о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях "Союз" для полетов к МКС в 2017-2019 годах. Места для астронавтов РКК "Энергия" должна была предоставить в рамках погашения задолженности перед Boeing. В российской корпорации подтвердили заключение соглашения на продажу пяти мест в кораблях Союз: по одному в 2017 и 2018 годах и опцион на три места в 2019 году.

"Морской старт" - международный коммерческий проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 1995 году была создана одноименная компания, учредителями выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Был проведен ряд коммерческих запусков на орбиту с помощью российско-украинских ракет-носителей "Зенит" с плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане. В 2016 году проект выкупила дочерняя компания российского авиахолдинга S7 Group.