Мининфраструктуры планирует в 2018 году снизить смертность на дорогах Украины на треть

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2018 году снизить уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах страны на 30-35%.

"Мы планируем, что 5% средств из дорожного фонда со следующего года совместно с софинансированием на областном уровне позволит сократить смертность на 30-35%, как заложено в нашей общей программе с Евросоюзом", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании Совета регионального развития под председательством президента Украины Петра Порошенко.

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Он также добавил, что в прошлом году благодаря предпринятым мерам смертность на украинских автодорогах сократилась на 20%.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры планирует начиная с 2018 года ежегодно направлять на повышение безопасности на дорогах 5%, или более 1 миллиарда гривень, от собранных в дорожном фонде средств, который заработает с 2018 года.

Ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило о планах с 2017 года начать строительство безопасных наземных пешеходных переходов для сокращения смертности на дорогах.

По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 25 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тысяч человек, более 5 миллионов человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тысяч человек.

По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 миллиардов долларов.