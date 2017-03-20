Мининфраструктуры осенью начнет передавать местные дороги на баланс облгосадминистраций
С 2018 года в Украине около 120 тыс. км дорог перейдут на баланс местных органов, тогда как в управлении государства, на балансе «Укравтодора», останется не более 50 тыс. км дорог.
Передача части дорог местного значения в управление местным органам власти в рамках децентрализации управления дорожным хозяйством начнется осенью текущего года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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«С осени этого года мы планируем внедрить первые пилотные кейсы в областях по передаче дорог в местное управление», - сообщил он на заседании Совета регионального развития под председательством президента Украины Петра Порошенко.
Омелян отметил, что в рамках принятых в прошлом году законов о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям, с 2018 года в Украине около 120 тыс. км дорог перейдут на баланс местных органов, тогда как в управлении государства, на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), останется не более 50 тыс. км дорог.
Он уточнил, что в рамках децентрализации «Ууравтодора» облгосадминистрации получат 35% от наполнения дорожного фонда, который заработает с 2018 года.
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«Мы ожидаем эту цифру приблизительно в 15 млрд грн, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог местного значения», - подчеркнул министр.
По его словам, министерство уже согласовало разработанный «Укравтодором» план основных мер по децентрализации управления дорожным хозяйством и его финансирования для поэтапного внедрения реформы.
«В этом году необходимо создать нормативную базу для перехода в 2018 году на новый механизм финансирования», - отметил министр.
По его словам, облгосадминистрациям уже направлены соответствующие проекты нормативно-правовых актов для согласования перечня дорог, подлежащих передаче на места.
Кроме того, Омелян сообщил о планах в текущем году провести инвентаризацию местных дорог.
Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн.
Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км.
В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 млрд грн.
8 декабря 2016 года Порошенко подписал принятые 17 ноября Верховной Радой законы о создании дорожного фонда, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям.
Дорожный фонд планируется наполнять за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну, платы за проезд по автодорогам перегруженных транспортных средств и других платежей.