Мининфраструктуры осенью начнет передавать местные дороги на баланс облгосадминистраций

Передача части дорог местного значения в управление местным органам власти в рамках децентрализации управления дорожным хозяйством начнется осенью текущего года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«С осени этого года мы планируем внедрить первые пилотные кейсы в областях по передаче дорог в местное управление», - сообщил он на заседании Совета регионального развития под председательством президента Украины Петра Порошенко.

Омелян отметил, что в рамках принятых в прошлом году законов о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям, с 2018 года в Украине около 120 тыс. км дорог перейдут на баланс местных органов, тогда как в управлении государства, на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), останется не более 50 тыс. км дорог.

Он уточнил, что в рамках децентрализации «Ууравтодора» облгосадминистрации получат 35% от наполнения дорожного фонда, который заработает с 2018 года.

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«Мы ожидаем эту цифру приблизительно в 15 млрд грн, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог местного значения», - подчеркнул министр.

По его словам, министерство уже согласовало разработанный «Укравтодором» план основных мер по децентрализации управления дорожным хозяйством и его финансирования для поэтапного внедрения реформы.

«В этом году необходимо создать нормативную базу для перехода в 2018 году на новый механизм финансирования», - отметил министр.

По его словам, облгосадминистрациям уже направлены соответствующие проекты нормативно-правовых актов для согласования перечня дорог, подлежащих передаче на места.

Кроме того, Омелян сообщил о планах в текущем году провести инвентаризацию местных дорог.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн.

Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км.

В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 млрд грн.

8 декабря 2016 года Порошенко подписал принятые 17 ноября Верховной Радой законы о создании дорожного фонда, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям.

Дорожный фонд планируется наполнять за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну, платы за проезд по автодорогам перегруженных транспортных средств и других платежей.