"Укрзализныця" назначила к Пасхе шесть дополнительных поездов

Акционерная госкомпания ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам назначила шесть дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования трех круглогодичных поездов.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что эти поезда будут курсировать в период с 13 по 18 апреля из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород.

В частности, в этот период по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из столицы и Львова 14, 15 и 17 апреля; № 197/198 Киев - Ковель, который будет отправляться из Киева и Ковеля 15, 17 апреля, № 179 Киев - Днепр, отправление из столицы и Днепра 15 и 17 апреля, № 185 Львов - Ужгород, отправление из Львова и Ужгорода 14 апреля, № 235 Харьков - Ужгород, отправление из Харькова 14, 17 апреля, скоростной поезд "Интерсити+" № 728/727 Киев - Харьков, отправление из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила к Пасхе дополнительные рейсы ряда круглогодичных поездов, в частности, № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, который будет отправляться в дополнительные рейсы из Днепра 14, 16, 18 апреля, в обратном направлении - 15, 17 апреля; № 136 Одесса - Черновцы, который будет отправляться из Одессы 14, 16, 18 апреля; скоростной поезд категории "Интерсити+" № 736 Киев - Запорожье, отправление из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

«Укрзализныця» постоянно проводит мониторинг пассажиропотока и в случае роста спроса на перевозки планирует увеличить количество дополнительных поездов и периодичность курсирования популярных круглогодичных поездов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на период весенних школьных каникул с 24 марта по 2 апреля три дополнительных поезда в западном направлении, в частности, из Киева и Харькова в Ужгород, из Днепра в Ивано-Франковск. Кроме того, компания увеличила периодичность курсирования четырех круглогодичных поездов, из них два скоростных состава.