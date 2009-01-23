Bentley весной приостановит работу конвейеров

Британский производитель люксовых автомобилей Bentley весной этого года намерен приостановить работу своих конвейеров на семь недель.

Как сообщил официальный представитель компании Bentley Motors, в начале марта 2009г. сборка автомобилей Bentley на заводе в центральной Англии будет приостановлена в связи с глобальным падением авторынка.

В прошлом году Bentley, принадлежащая немецкому автоконцерну Volkswagen, выпустила на своем заводе в Англии 7,6 тыс. автомобилей - на 24% меньше, чем в 2007г., сообщает Associated Press. В 2009г. эта негативная тенденция обещает продолжиться на фоне общего спада британской автоиндустрии. Так, согласно данным британского Общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), производство автомобилей в Великобритании в декабре 2008г. упало почти наполовину в сравнении с декабрем 2007г.

Ранее в этом месяце японские Nissan Motor, Honda Motor и Toyota Motor Corp. объявили о приостановке конвейеров и массовых сокращениях сотрудников на своих автосборочных предприятиях в мире, и в частности в Великобритании.

Напомним, холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.