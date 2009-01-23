Bentley весной приостановит работу конвейеров
На семь недель
Британский производитель люксовых автомобилей Bentley весной этого года намерен приостановить работу своих конвейеров на семь недель.
Как сообщил официальный представитель компании Bentley Motors, в начале марта 2009г. сборка автомобилей Bentley на заводе в центральной Англии будет приостановлена в связи с глобальным падением авторынка.
В прошлом году Bentley, принадлежащая немецкому автоконцерну Volkswagen, выпустила на своем заводе в Англии 7,6 тыс. автомобилей - на 24% меньше, чем в 2007г., сообщает Associated Press. В 2009г. эта негативная тенденция обещает продолжиться на фоне общего спада британской автоиндустрии. Так, согласно данным британского Общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), производство автомобилей в Великобритании в декабре 2008г. упало почти наполовину в сравнении с декабрем 2007г.
Ранее в этом месяце японские Nissan Motor, Honda Motor и Toyota Motor Corp. объявили о приостановке конвейеров и массовых сокращениях сотрудников на своих автосборочных предприятиях в мире, и в частности в Великобритании.
Напомним, холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.