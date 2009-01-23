Расходы ж/д на перевозку пассажиров превысили доход вдвое

В 2008 году доходы железных дорог от пассажирских перевозок составили почти 4 млрд. грн., а расходы - более 8,2 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи со ссылкой на главу ведомства Иосифа ВИНСКОГО.

По его словам, таким образом, в настоящее время доходы от перевозки пассажиров железной дорогой и наполовину не покрывают реальных фактических расходов.

По информации Минтранссвязи, за годы независимости железные дороги не получали никаких дополнительных льгот от государства на компенсацию убытков от перевозок льготных категорий пассажиров.

В то же время, в соответствии с Законом Украины “О железнодорожном транспорте”, убытки от перевозок льготников должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов - в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодня ситуация с их финансированием остается критической, отмечают в министерстве.

Как сказано в сообщении, ежегодно убытки от пассажирских перевозок – во внутреннем, международном и пригородном сообщении - имеют тенденцию к росту: в 2004 году они составляли 1,8 млрд. грн., в 2005 г. - почти 2,2 млрд. грн., в 2006 г. - 2,8 млрд. грн., в 2007 - 4 млрд. грн.

Напомним, в настоящее время насчитывается 25 категорий льготников: ветераны войны и труда, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионеры, студенты высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученики профессионально-технических заведений, дети в возрасте от 6 до 14 лет и другие.