Минтранс поручил ж/д ежемесячно повышать тарифы на 3%

Начальники железных дорог должны обеспечить ежемесячную индексацию тарифов на пригородные перевозки на уровне 3% роста. Соответствующее решение принято на совещании в Министерстве транспорта и связи Украины по вопросам тарифной политики «Укрзализныци» в январе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, решено также заключить контракты между железными дорогами и областными администрациями относительно полной компенсации убытков от перевозок в пригородном сообщении за счет местных бюджетов, поскольку среди причин роста объемов убытков от пригородных пассажирских перевозок - неудовлетворительный уровень компенсаций за льготные перевозки.

В настоящее время насчитывается 25 категорий льготников, однако ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.

В сообщении отмечается, что отныне начальники железных дорог будут нести персональную ответственность за выполнение поручения по индексации тарифов и заключения контрактов между железными дорогами и областными администрациями относительно полной компенсации, а также будут ответственными за поквартальный отчет по этому вопросу.

Решено также до 3 февраля 2009 года разработать план мероприятий по созданию на базе железнодорожных служб пригородных перевозок региональных дирекций пригородных перевозок.

“Если мы говорим об интеграции в Евросоюз, о выполнении условий вступления в ВТО, мы должны отходить от советской психологии бесплатных перевозок: во всем цивилизованном мире ни один пассажир не может пользоваться услугами транспорта, не приобретя билет", - отметил директор Департамента железнодорожного транспорта Минтранссвязи Михаил МАКАРЕНКО.

По его словам, необходимо вести учет пассажиров-льготников, выдавая им бесплатные билеты, при этом декларируя, к какой категории льготников этот пассажир принадлежит. «Таким образом мы будем знать, кто должен оплачивать перевозку этого льготника, и сможем ликвидировать убыточность железнодорожных перевозок”, - сказал М.МАКАРЕНКО на совещании.

Как сообщал УНИАН, по информации Минтранссвязи, в 2008 году доходы железных дорог от пассажирских перевозок составили почти 4 млрд. грн., а расходы - более 8,2 млрд. грн.

В министерстве отмечают, что ежегодно убытки от пассажирских перевозок – во внутреннем, международном и пригородном сообщении - имеют тенденцию к росту: в 2004 году они составляли 1,8 млрд. грн., в 2005 г. - почти 2,2 млрд. грн., в 2006 г. - 2,8 млрд. грн., в 2007 - 4 млрд. грн.