Рада приняла закон о дорогах оборонного значения

Верховная Рада Украины приняла закон о введении понятия "автомобильные дороги оборонного значения", а также о порядке их использования и технических характеристиках.

За принятие законопроекта №4647 "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" относительно автомобильных дорог оборонного значения" во втором чтении и в целом проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Этим документом мы упростим все процедуры для повышения обороноспособности государства и потребностей украинской армии", - отметил присутствовавший на заседании парламента министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об автомобильных дорогах оборонного значения, который направлен на укрепление обороноспособности государства при введении правового режима военного положения, а также законодательно регулирует порядок использования автомобильных дорог оборонного значения в период действия военного положения и их техническое прикрытие.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень.

Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тысячи километров.

В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.