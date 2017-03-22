Южнокорейская LG Electronics готовится к запуску собственной мобильной платежной системы
LG Electronics будет использовать беспроводную магнитную технологию, разработанную американской фирмой Dynamics.
Южнокорейская компанияLG Electronics занимается созданием собственной мобильной платежной системы LG Pay, для разработки сервиса LG заключила соглашение с американской фирмой Dynamics, пишет "Коммерсант" со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».
Платежную систему планируется запустить в июне 2017 года. В соответствии с соглашением, LG Electronics будет использовать беспроводную магнитную технологию, разработанную Dynamics. Технология позволяет оплачивать покупки путем соприкосновения смартфона с обычным устройством для считывания банковских карт. Несмотря на то, что сервис пока официально не запушен, в новом смартфоне LG G6 уже установлено необходимое программное обеспечение. На других устройствах система будет доступна после установления соответствующего обновления. Сервис будет действовать на территории Южной Кореи. О планах выхода на международный уровень в компании пока не рассказывали.
Мобильные платежные системы уже есть у компаний Apple, Samsung и Android. По данным консалтинговой фирмы Boston Retail Partners, больше трети ритейлеров в США — 36% — позволяют оплатить покупки с помощью мобильного платежного сервиса Apple Pay. На втором месте находится система PayPal — ее принимают 34% магазинов. На третьем — MasterCard PayPass (25%).