Южнокорейская LG Electronics готовится к запуску собственной мобильной платежной системы

Южнокорейская компанияLG Electronics занимается созданием собственной мобильной платежной системы LG Pay, для разработки сервиса LG заключила соглашение с американской фирмой Dynamics, пишет "Коммерсант" со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

Платежную систему планируется запустить в июне 2017 года. В соответствии с соглашением, LG Electronics будет использовать беспроводную магнитную технологию, разработанную Dynamics. Технология позволяет оплачивать покупки путем соприкосновения смартфона с обычным устройством для считывания банковских карт. Несмотря на то, что сервис пока официально не запушен, в новом смартфоне LG G6 уже установлено необходимое программное обеспечение. На других устройствах система будет доступна после установления соответствующего обновления. Сервис будет действовать на территории Южной Кореи. О планах выхода на международный уровень в компании пока не рассказывали.

Мобильные платежные системы уже есть у компаний Apple, Samsung и Android. По данным консалтинговой фирмы Boston Retail Partners, больше трети ритейлеров в США — 36% — позволяют оплатить покупки с помощью мобильного платежного сервиса Apple Pay. На втором месте находится система PayPal — ее принимают 34% магазинов. На третьем — MasterCard PayPass (25%).