ГАИ не будет выполнять решение о платном въезде в Киев

Госавтоинспекция не будет выполнять решение Киевсовета о введении платного въезда транзитных автомобилей в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО.

Он отметил, что ГАИ выполняет лишь то, что установлено законами, а решение Киевсовета для них таковым не является.

По словам С.ЛЕВЧЕНКО, ГАИ может контролировать платный въезд в столицу лишь в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, 22 января Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев.