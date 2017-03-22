Украина увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза - Гройсман

Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Мы по году сможем выделить около 30 миллиардов гривень, которые мы сможем направить (на финансирование дорожной инфраструктуры - УНИАН). Это в три раза больше, чем в прошлом году", - сказал он.

По словам премьера, дорожная инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии, а зона разрушения украинских дорог увеличилась по сравнению с прошлым годом.

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"Там, где проводились соответствующие работы, ситуация является нормальной, но в целом состояние дорог в стране абсолютно неудовлетворительное. Этой зимой у нас произошло увеличение зоны разрушения украинских дорог, все мы это видим и понимаем. В этом году мы имеем возможность увеличить реальное финансирование дорог", - подчеркнул Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул, что ремонт дорог должен происходить под четким антикоррупционным контролем.

"Средства, которые тяжело поступают в государственный бюджет, должны быть использованы эффективно", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в текущем году ликвидировать ямы и выбоины на 30 тысяч километров украинских автодорог за 2 миллиарда гривень, предусмотренных в госбюджете на эти цели.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.