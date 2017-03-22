Омелян сообщил, когда в Украине начнутся основные ремонтные работы на дорогах

Основные ремонтные работы на автомобильных дорогах Украины дорожники начнут в конце марта – начале апреля текущего года, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

"Основные работы мы начнем с конца марта – начала апреля. Уже работают у нас 15 объектов в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях", - сказал Омелян.

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По его словам, дорожники уже объявили 440 тендеров на выполнение работ, товаров и услуг, из них 148 – на выполнение работ по текущему и среднему ремонту дорог.

При этом министр отметил, что около 95% автодорог в Украине нуждаются в ремонте или реконструкции.

Как сообщал УНИАН, дорожники с начала текущего года ликвидировали более 557 тысяч квадратных метров ям и выбоин на около 6 тысяч километров автомобильных дорог Украины.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается в не менее чем 60 миллиардов гривень.