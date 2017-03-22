"Укравтодор" в этом году хочет реализовать проектов на 18 миллиардов гривень

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2017 году планирует реализовать 268 проектов на сумму 18 миллиардов гривень, сообщил исполняющий обязанности "Укравтодора" Славомир Новак в ходе заседания правительства.

"Мы реализуем 268 проектов на общую сумму 18 миллиардов гривень на этот год. Из которых 139 уже обеспечены финансированием из госбюджета: 106 уже готовы, 33 до конца мая будут завершены", - сообщил Новак.

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Он также отметил, что "Укравтодор" планирует реализовать 107 проектов за кредитные средства.

"Что касается проектов за кредитные средства, их всего 107: 97 обеспечено финансированием, а 10 ожидают дополнительного финансирования в размере 15 миллиардов гривень", - добавил Новак.

Кроме того, он подчеркнул, что планируется строить дороги за деньги IFC (Международной финансовой организации).

"Мой один из главных приоритетов - это ускорение строительства дорог и за деньги Международной финансовой организации", - сказал Новак

Как сообщал УНИАН, дорожники с начала текущего года ликвидировали более 557 тысяч квадратных метров ям и выбоин на около 6 тыс. км автомобильных дорог Украины.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается в не менее чем 50 миллиардов гривень.