"Рок-н-рольщики" ногами забивают асфальт: Гройсман прокомментировал скандальный ремонт дорог на Полтавщине

Премьер-министр Владимир Грйосман на заседание Кабмина вернул чиновников в реальность относительно состояния ремонта дорог в Украине шокирующим видео, на котором видно, как проходит ремонт дороги на Полтавщине.

"Рок-н-рольщики", которые ногами забивают асфальт. Человек десять, но только двое – работают. Я вернул всех в реальность – как выглядят украинские дороги", - сказал премьер.

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В то же время Гройсман заявил, что необходимо вводить жесткий контроль за ремонтом дорог в стране, тогда «месяц-два ситуация исправится».

«Надо сделать контроль, жесткий и жестокий. Отворачиваться нельзя. Только отвернемся, они или что-то украдут, или что-то не так сделают. Я подчеркиваю, что ситуация должна быть исправлена быстро ", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН ранее, в сети появилось очередное видео, на котором зафиксировано нарушения укладки асфальта.

Из видео понятно, что в Полтаве ремонтники решают проблему ям на дорогах с помощью обычной земли с обочины.

«Асфальт кончился. Где мы его сейчас возьмем?» – ответил ремонтник на возмущение водителя, пообещав не оставлять яму в таком состоянии, а залатать их на следующий день. Обсуждая с водителем технологию такого «ремонта» дороги, один из коммунальщиков заметил, что это они «у Харькова научились».