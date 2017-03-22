Дорожники с начала года потратили на латание ям 2 миллиарда гривень

Дорожники с начала текущего года ликвидировали более 557 тыс. кв. м ям и выбоин на около 6 тыс. км автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

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"Мы имеем на сегодняшний год поражение дорог ямами на 75 тыс. км, из них 25 тыс. км дорог госзначения. В этом году мы уже направили 2 млрд грн на ямочные работы, фактически ликвидировано 557 тыс. кв. м ям на общей протяженности около 6 тыс. км дорог, но одновременно с ликвидацией ямочности мы получаем новые ямы, которые появляются еженедельно в объеме порядка 300 тыс. кв. м", - сказал министр.

При этом Омелян отметил, что около 95% автодорог в Украине нуждаются в ремонте или реконструкции.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры отмечал, что «Укравтодор» планирует в текущем году ликвидировать ямы и выбоины на 30 тыс. км украинских автодорог за предусмотренные в госбюджете средства на эти цели.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.