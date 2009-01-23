АМК назначил на 2 февраля заседание по тарифам на проезд в Киеве

Антимонопольный комитет Украины назначил на 2 февраля 2009 года заседание, на котором будет принято окончательное решение по делу приведения киевской городской властью тарифов на проезд в общественном транспорте столицы до экономически обоснованного уровня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.

На этом заседании комитет вернется к рассмотрению представления министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА о признании неправомерными действий КГГА, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» относительно повышения стоимости проезда в городском транспорте и примет решение по сути дела.

Согласно сообщению, если до даты заседания транспортные тарифы не будут снижены, комитет примет предусмотренное законодательством решение обязать городскую власть привести стоимость проезда до экономически обоснованного уровня и применит к коммунальным перевозчикам штрафные санкции, которые могут составить до 10% от их годовой выручки.

«Я как человек могу с уважением относиться к Леониду Михайловичу ЧЕРНОВЕЦКОМУ как к политику, бизнесмену, меценату, благотворителю, защитнику интересов немощных. Однако для Антимонопольного комитета и для меня как чиновника не существует ни правых, ни левых, ни зеленых, ни розовых… Поэтому во время принятия решения об обязательстве киевской городской власти снизить тарифы на пассажирские перевозки для нас не будет существовать другого авторитета, чем авторитет закона, как и не будет существовать другой задачи, чем защита интересов украинцев и каждого киевлянина в частности», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Напомним, основанием для возвращения комитета к рассмотрению данного дела стало невыполнение киевской городской властью обязательства снизить с 23 января 2009 года стоимость проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн. Соответствующее решение Киевсовет должен был принять на сессии 22 января т.г., что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал 12 января на заседании АМК. Однако этот вопрос даже не был внесен в повестку дня сессии.

Как сообщил заместитель киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, вопрос снижения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год.

Справка УНИАН. КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 году в 3-4 раза.

11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте относительно Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Мэр столицы тогда заявил, что считает данное решение АМК популизмом.

16 декабря Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» на протяжении 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону снижения.

Как сообщил и.о. председателя АМК, «мы видим в действиях КГГА, «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения».